Germania, Merkel prolunga il lockdown duro fino al 31 gennaio

Roma, 5 gen. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato la proroga e l'inasprimento del lockdown in Germania, fino alla fine del mese di gennaio 2021."Vogliamo prolungare le decisioni che abbiamo preso a dicembre fino al 31 gennaio e in alcuni settori dovremo rafforzare ancora queste decisioni".Contro l'epidemia di coronavirus, la cancelliera intende rafforzare il lockdown, chiedendo ai tedeschi di ridurre ulteriormente i loro contatti fino al 31 gennaio.La maggior parte dei negozi non alimentari, bar, ristoranti, luoghi culturali, alberghi e scuole resteranno chiusi. "Dobbiamo ridurre ancora i nostri contatti sociali per combattere la pandemia", ha dichiarato la cancelliera nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione con i governatori dei 16 Laender.