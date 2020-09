Giani: "In Toscana ho vinto grazie ai sindaci, sono uno di loro"

Roma, 21 set. (askanews) - La presenza sul territorio e l'alleanza siglata con 186 sindaci su 273 in tutta la Toscana: è stato questo secondo Eugenio Giani, riconfermato 'governatore' della regione con circa il 48% dei voti contro la candidata di centrodestra Susanna Ceccardi al 40%, il segreto di un voto che era forse il più atteso e incerto fra quelli delle elezioni regionali."Questo è un risultato in cui ha vinto la Toscana, i toscani hanno votato per la Toscana e quindi io mi sento orgoglioso di poter esprimere quel sentimento e quella passione. Mi è stato chiesto, era preoccupato, vedeva i sondaggi? Ma io l'unico sondaggio da cui partivo era il patto di San Gimignano: che 10 giorni fa ha portato 186 sindaci su 273, più del 70% dei sindaci della Toscana, a sostenermi con entusiasmo e con passione."In questi momenti mi stanno telefonando tutti questi sindaci: è stata proprio la presenza sul territorio e il lavoro sul territorio a farmi sentire forte di un risultato che mi rende prima di tutto sindaco fra i sindaci. Voglio fare innanzitutto un grande applauso a tutti loro".