Giappone, il premier Abe pronto a dimettersi per motivi di salute

Roma, 28 ago. (askanews) - Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, è pronto a dimettersi per motivi di salute secondo la stampa nazionale. Ricopre la carica di capo del governo ininterrottamente dalla fine del 2012, un record di longevità per un primo ministro del Giappone.Abe ha spiegato ai media che la sua malattia cronica è tornata e che le sue condizioni di salute gli rendono difficile prendere le decisioni giuste. "La colite ulcerosa si è ripresentata - ha dichiarato - c'è anche il rischio di peggiorare. Non avevo intenzione di dimettermi improvvisamente come durante il mio precedente periodo di lavoro e causare problemi", ha chiarito, spiegando la sua decisione.Il capo del governo ha comunque in programma di restare in carica fino a quando il successore non potrà subentrare. Nel frattempo, l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida ha già annunciato la sua disponibilità a raccoglierne l'eredità.