Yokohama, 8 mag. (askanews) - Incontri ravvicinati del terzo tipo nell'Acquario di Yokohama. Pinguini a passeggio di fronte alle vasche dei leoni di mare, lontre faccia a faccia con i beluga. In mancanza di spettatori, visto che lo spazio è chiuso a causa dell'emergenza coronavirus, i custodi dell'acquario giapponese ne hanno approfittato per favorire l'incontro di specie diverse, vicini di casa che si possono incrociare solamente in occasioni eccezionali come questa.