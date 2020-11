Giappone, nominato il futuro successore dell'imperatore

Tokyo, 9 nov. (askanews) - Il palazzo imperiale di Tokyo è stato teatro della cerimonia del Rikkoshi Rei, il rituale secondo il quale viene proclamato il successore al trono. Il principe ereditario Akishino, conosciuto anche come principe Fumihito, è ora ufficialmente il primo nella linea di successione al trono del Crisantemo. Questo annuncio arriva un anno e mezzo dopo che il fratello maggiore Naruhito è diventato imperatore della nazione, succedendo al padre Akihito.La cerimonia era in programma in aprile ma è stata rinviata a causa del Covid-19. "Oggi con la cerimonia del Rikkoshi Rei, conformemente alle leggi della casa imperiale, proclamo Akishino principe ereditario", ha annunciato l'imperatore. "Svolgerò i miei doveri", ha detto il principe ereditario di 54 anni, che indossava la tradizionale veste arancione ed era accompagnato dalla moglie Kiko, davanti all'imperatore 60enne e all'imperatrice Masako.