(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Giarrusso (Misto): "Oggi sarà la giornata degli irresponsabili che si approfittano della disgrazia” “Oggi più che la giornata dei responsabili sarà la giornata degli irresponsabili, che sono all’opera per approfittare delle disgrazie del nostro Paese per avvantaggiarsene. Io non partecipo certamente a questa corrida sulla pelle degli italiani”. Così il senatore Mario Giarrusso del gruppo Misto in una dichiarazione sulla crisi di Governo, fuori dal Senato prima della comunicazione di Speranza al Senato sulle misure contro l’emergenza Covid-19. Durata: 00_15 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev