(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2020 Gigi Proietti, un lungo applauso al Globe Theatre per l'ultimo saluto al suo fondatore Gli omaggi e la cerimonia funebre di Gigi Proietti, il grande attore romano scomparso all'età di 80 anni lunedì scorso, 2 novembre. Funerali blindati a causa dell'emergenza coronavirus trasmessi in diretta Rai. Tappa al Globe Theatre di Villa Borghese dove gli artisti saluteranno l’attore e messa nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha proclamato il lutto cittadino per questa giornata in memoria di Gigi Proietti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev