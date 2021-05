Giorgetti: "Per salvare l'Ex Embraco siamo alla ricerca di investitori privati"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 "Il 'Metodo Corneliani', e cioè un investimento sia pubblico che privato, è il solo applicabile per la crisi che vede coinvolte l'ACC di Belluno e l'ex Embraco di Riva di Chieri. Ciò presuppone necessariamente l’individuazione di un investitore da coinvolgere nell’operazione, in quanto condizione indispensabile per questa tipologia di operazioni è la presenza di un soggetto privato che dia la propria disponibilità ad entrare nel capitale insieme allo Stato. Il passo successivo, sarà dunque quello di individuare uno o più imprenditori che abbiano fiducia nel progetto industriale e accettino la scommessa di salvare e rilanciare queste due grandi realtà italiane, accanto ad un socio pubblico, ma purtroppo finora, malgrado tutti gli sforzi profusi, tale investitore non è stato ancora individuato", così il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti durante il Question time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev