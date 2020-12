(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 Giorgia Meloni impacchetta regali per l’iniziativa “Compra italiano, compra locale” Giorgia Meloni impacchetta regali per l’iniziativa “Compra italiano, compra locale” a un gazebo di Fratelli d’Italia in viale Europa a Roma. La campagna di Fratelli d’Italia invita a comprare prodotti italiani, e a comprarli da negozi di prossimità a sostegno di aziende e lavoratori. Durata: 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev