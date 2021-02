Giornata Camici Bianchi, Anelli (Ordini Medici-Odontoiatrici): “Investire in sanità non è un costo”

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Giornata Camici Bianchi, Anelli (Ordini Medici e Odontoiatrici): “Investire in sanità non è un costo” "Per tutti gli italiani questa è una giornata importante, perché sottolinea che il diritto alla salute è fondamentale e che ogni risorsa impiegata nel Servizio Sanitario Nazionale è un investimento e non un costo". Così il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Filippo Anelli durante la cerimonia per la Prima Giornata dei Camici Bianchi, alla sede della Federazione. / Youtube Federazione degli Ordini FNOMCeO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev