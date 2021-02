(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Giornata camici bianchi, Mogol: “Ringraziamento perenne è un dovere morale” “La gratitudine non è solamente il sentimento che ogni persona onesta sente di esprimere quando riceve un aiuto, è anche un dovere morale. Oggi noi siamo qui per dire grazie a chi ha rischiato e rischia la vita per salvare la nostra. Grazie a tutti ai medici, agli infermieri, al personale delle pulizie, a tutti quelli che sono morti per il servizio reso un ricordo perenne”. Così il celebre autore di canzoni Mogol durante la cerimonia per la Prima Giornata dei Camici Bianchi per i medici caduti per il Covid, alla sede della Federazione. Mogol è stato insieme a Ferzan Ozpetek tra gli ideatori della giornata commemorativa. / Youtube Federazione degli Ordini FNOMCeO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev