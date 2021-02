(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Giornata camici bianchi, Ozpetek: “Tra dieci anni ricorderemo è stata la terza guerra mondiale” “La mia proposta è attraverso i camici bianchi ricordare per un bambino che tra dieci anni chiederà che cos’è questa giornata? E’ stata la terza guerra mondiale noi siamo sopravvissuti, è nato questo sentimento”. Così il regista Ferzan Ozpetek durante la cerimonia per la Prima Giornata dei Camici Bianchi per i medici caduti per il Covid, alla sede della Federazione. Ferzan Ozpetek è stato, insieme all’autore di liriche Mogol, tra gli ideatori della giornata commemorativa. / Youtube Federazione degli Ordini FNOMCeO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev