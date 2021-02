(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Giornata dei Camici Bianchi, Casellati scopre targa in memoria dei medici scomparsi per il Covid La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati scopre una targa in memoria dei medici scomparsi per Covid-19 durante la cerimonia per la Prima Giornata dei Camici Bianchi, alla sede della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Durante il suo discorso, la Presidente ha detto: “Per la forza di questa testimonianza, la Giornata dei Camici Bianchi non è una semplice celebrazione. E' qualcosa di più. Di molto più grande e importante. Il segno visibile di una gratitudine perenne di tutto il Paese e delle sue Istituzioni alla professionalità, al sacrificio e al coraggio di tutti i medici e di tutto il personale sanitario che hanno lavorato e continuano a lavorare senza sosta per farci uscire dall'emergenza sanitaria”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev