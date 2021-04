(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2021 "Noi stiamo vaccinando per salvare vite umane, ma stiamo anche vaccinando per poter ripartire e dobbiamo nello stesso tempo sostenere i luoghi della cultura. Per questo lanciamo due bandi per le librerie indipendenti. Dobbiamo salvare queste cellule di promozione culturali"; così il presidente della regione Lazio Zingaretti. / Facebook Regione Lazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev