(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 Giornata vittime Covid, Lamberti (giornalista) racconta il 18 marzo 2020 con i ricordi delle Regioni "Ci abbiamo messo la faccia", del giornalista politico-parlamentare Giovanni Lamberti, è il libro che racconta il 18 marzo 2020, ovvero la data scelta come simbolo della lotta alla pandemia. Quel giorno è segnato dall'immagine delle bare di Bergamo trasportate dai camion dei militari, mentre tutta l'Italia era bloccata in lockdown. La presentazione del libro si è svolta nella sala Conferenze della Camera dei deputati con la moderazione del direttore dell'Agi Mario Sechi. Sono intervenuti in videocollegamento il presidente del Veneto Luca Zaia, il presidente dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev