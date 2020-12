(Agenzia Vista) Roma, 5 dicembre 2020 Giornata Volontariato, Rocca (CRI): “Per Covid 1 milione di giorni contando le ore di impegno” “Mai come quest’anno posso esprimere la sincera commozione e il grande orgoglio di essere il vostro presidente. Mai come oggi, in piena pandemia di Covid-19, tutto il mondo riconosce l’incessante opera delle donne e degli uomini della Croce Rossa. Avete bussato alle porte delle case portando spesa, farmaci ma, soprattutto, sorrisi e calore umano. E sempre con empatia e delicatezza avete effettuato i test, percependo il timore per il responso negli occhi di chi vi si sottoponeva. Tutto questo si può tradurre in un numero, concreto ma estremamente simbolico, che mette i brividi: un milione di giorni di volontariato in soli sei mesi, in base alla quantità di ore che avete offerto al nostro Paese”. Così il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, ringrazia i volontari impegnati durante l’emergenza per la pandemia di Covid-19. Durata: 02_10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev