(Agenzia Vista) Palermo, 07 ottobre 2020 Giro d'Italia, la Polizia stradale accompagna la 103esima edizione E' partito da Monreale (PA), il 103° Giro d'Italia e come ogni anno, la Polizia Stradale accompagnerà i ciclisti per tutti i 3497,9 km della competizione che si concluderà il prossimo 25 ottobre a Milano. Quest'anno la Polizia Stradale è presente con 26 motociclisti e 10 operatori in auto, che scorteranno il Giro dei professionisti per le 21 tappe che attraverseranno il nostro Paese. Altri 12 operatori, di cui 8 motociclisti seguiranno gli atleti impegnati nel Giro E-bike. L'emergenza epidemiologica ancora in atto non ha fermato il progetto "Biciscuola" che quest'anno si sta svolgendo con collegamenti online. I poliziotti della Stradale, accompagnati da referenti di RCS e da testimonial, stanno incontrando virtualmente le classi vincitrici delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso, per condividere un momento di festa e, al tempo stesso, di formazione. Saranno poi 7 le tappe nel corso delle quali saranno premiati gli operatori della Specialità nell´ambito della 9° edizione degli "Eroi della Sicurezza", il riconoscimento di Autostrade per l´Italia S.p.A, dedicato a coloro che si sono distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali (tappe di Giovinazzo (BA) del 10 ottobre, S. Salvo (CH) dell´11ottobre, Porto S. Elpidio (FM) del 14 ottobre, Cesenatico (FC) del 15 ottobre, Conegliano (TV) del 17 ottobre, Base Aerea di Rivolto - Piancavallo (PN) del 18 ottobre, e Cernusco (MI) del 25 ottobre . / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev