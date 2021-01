(Agenzia Vista) Catanzaro, 30 Gennaio 2021 Giustizia, Bonafede: “470 milioni per edilizia giudiziaria. Aula bunker Lamezia costruita in 5 mesi” “Nel contesto del Recovery plan è previsto lo stanziamento di 470 milioni per l'edilizia giudiziaria. La particolare attenzione rivolta dal Ministero a questo tema è testimoniata anche dalla realizzazione, in 5 mesi, di questa aula bunker”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel suo intervento Bonafede nel suo intervento da Lamezia Terme per l’inaugurazione dell’anno giudiziario di Catanzaro. / Facebook Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev