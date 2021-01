(Agenzia Vista) Catanzaro, 30 Gennaio 2021 Giustizia, Bonafede: “In Recovery plan 2 miliardi per assunzioni. Circa 16 mila addetti a processo” “Nella bozza del Recovery plan sono stati destinati oltre 2 miliardi di euro alle assunzioni. In particolare si tratta di circa 16 mila addetti all’ufficio per il processo e fino a 2 mila magistrati”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo intervento da Lamezia Terme per l’inaugurazione dell’anno giudiziario di Catanzaro. / Facebook Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev