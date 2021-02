(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Giustizia, Draghi: "Processo giusto e ragionevole in linea con media Paesi Ue" “Sulla Giustizia bisognerà intraprendere azioni innovative per un processo di durata ragionevole in linea con gli altri Paesi europei”. Queste le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera dei deputati. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev