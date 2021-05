(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 “Da luglio saremo in piazza in tutta Italia con i Radicali per una riforma della giustizia per evitare altri casi Palamara. Responsabilità civile per i giudici, riforma del Csm e della custodia cautelare” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante il suo intervento alla conferenza stampa della Lega alla Camera sulle proposte di riforma fiscale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev