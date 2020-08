(Agenzia Vista) Venezia, 25 agosto 2020 Gli ambulanti di Piazza S.Marco a Venezia: "Lavoro al 10%, ormai si pensa giorno per giorno" Dopo il coronavirus il turismo a Venezia fatica a ripartire e anche i venditori ambulanti di Piazza San Marco soffrono il calo dei flussi delle visite alla città lagunare. “Se prima si facevano 100 euro ora se ne fanno 10 - afferma un esercente - ormai bisogna pensare giorno per giorno”. A tenere minimamente vivo il mercato i turisti dall’estero, soprattutto da Austria e Germania: “Spariti loro si viene proprio per fare quei 5 o 10 euro, questi sono gli incassi che si fanno con i turisti nostrani”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev