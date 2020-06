(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 “Gli animali non sono vite di serie B”: la protesta delle associazioni animaliste in Campidoglio Le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Oipa, Amiconiglio Onlus, Avcpp, Leidaa, Ava, Confido nel Cuore, Comitato Animalista Monteverde e le Iene Vegane, sono scese insieme in piazza per dare voce agli animali della Capitale d’Italia e per chiedere alla Sindaca Virginia Raggi “di non continuare a girarsi dall’altra parte, facendo finta che tutto vada bene.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev