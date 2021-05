(Agenzia Vista) Napoli, 10 maggio 2021 "Abbiamo deciso di organizzare il Maradona Day a San Gregorio Armeno perchè per noi è un simbolo di rinascita, lo è stato in passato e lo è tutt'ora. Abbiamo lavorato mesi per realizzare le statuine e oggi sono finalmente pronte", così gli artigiani dei presepi di San Gregorio Armeno commentano l'evento organizzato in occasione dell'anniversario del primo scudetto del Napoli e dedicato a Diego Armando Maradona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev