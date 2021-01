(Agenzia Vista) Ottawa, 1 gennaio Gli auguri del presidente canadese Trudeau per il nuovo anno: “Grazie a chi lavora in prima linea” “A tutti quelli che lavorano in prima linea dico: grazie. Il nostro paese vi sarà sempre grato e continuerà a sostenervi. Insieme attraverseremo questa crisi e ne usciremo ancora più resilienti. Buon anno a tutti” sono le parole del presidente del Canada Justin Trudeau nel videomessaggio di auguri di buon anno. / Facebook Justin Trudeau 02_23 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev