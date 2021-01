(Agenzia Vista) Roma, 1 gennaio “Il 2021 arriva con qualche arma in più per sconfiggere la pandemia che ci ha colpito in questo anno terribile: abbiamo una campagna di vaccinazioni, possiamo utilizzare gli anticorpi monoclonali e abbiamo test più efficaci. Un augurio di un buon anno a tutti” sono le parole del ministro della Salute Roberto Speranza. / YouTube Federazione degli Ordini FNOMCeO, Ministero Salute Agtw 02_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev