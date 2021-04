Gli auguri di Buona Pasqua da Leolandia, un "mondo fantastico che esiste davvero"

(Agenzia Vista) Milano, 03 aprile 2021 In attesa di poter tornare ad accogliere i suoi ospiti dal vivo, Leolandia, parco a tema creato e rivolto da sempre ai bambini fino a 10 anni di età, ha deciso di sorprendere le famiglie con un regalo unico quanto inaspettato: un video social di auguri che vede per la prima volta protagonisti tutti i personaggi dei cartoni animati più seguiti dai piccoli. Ho realizzato il parco di Leolandia per dedicarlo proprio ai bambini più piccoli – dichiara il Presidente Giuseppe Ira – e in un momento così complesso ci è sembrato giusto regalare a loro un pizzico di magia, coinvolgendo tutti i nostri personaggi per la prima volta in un unico video. Il Ministro Garavaglia, che abbiamo recentemente incontrato, è consapevole dell’importanza del ruolo dei parchi divertimento e ci aspettiamo a breve indicazioni precise in merito alla riapertura”. Leolandia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev