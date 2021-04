Gli auguri di buona Pasqua della Presidente del Senato Elisabetta Casellati

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 “Anche quest’anno, ci troviamo a vivere la Santa Pasqua in una condizione di grande fragilità. Forte è il grido di dolore dei tanti malati, delle famiglie in difficoltà, di chi ha perso un lavoro. Ma altrettanto forte è il grido di speranza di un intero popolo che non si arrende. Un popolo che continua a lottare con le armi della creatività, del coraggio e della solidarietà. E allora l’augurio che desidero condividere con ciascuno di voi è di sperimentare insieme il significato originario della Pasqua come “passare oltre”. Passare oltre gli ostacoli dell’oggi. Correre insieme verso l’Italia della rinascita. L’Italia degli abbracci ritrovati. L’Italia dei sogni restituiti. L’Italia della libertà e del lavoro. L’Italia della bellezza e del sapere. Buona Pasqua a tutti.” Così la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev