(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2020 Gli auguri di Virginia Raggi in lingua dei segni: “Combattiamo insieme per abbattere il Coronavirus” “Roma Capitale augura a tutti buon Natale. Combattiamo insieme per abbattere il Coronavirus e ricordiamo tre regole: indossare la mascherina, lavare spesso le mani e rispettare il distanziamento fisico”. Così Virginia Raggi nel video di auguri di Natale, in cui comunica nella lingua italiana dei segni. / Facebook Virginia Raggi Durata: 00_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev