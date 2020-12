(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2020 Gli auguri natalizi di Boris Johnson "Vi regalo l'accordo della Brexit per il dopo pranzo natalizio" “Ho un piccolo regalo per chiunque che potrebbe cercare qualcosa da leggere per il sonnolento dopo pranzo di Natale: questo è un’accordo per dare certezza al commercio, ai viaggiatori agli investitori nel nostro Paese”. Queste le parole di Boris Johnson nel video di auguri di Natale, durante il quale afferra il faldone dell’accordo per la Brexit per “consegnarlo” come regalo ai cittadini britannici. / Facebook Boris Johnson Durata: 03_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev