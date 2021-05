Gli over 40 nel Lazio hanno fiducia in AstraZeneca, “Il miglior vaccino è quello che ti danno prima”

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Il primo vaccino che ti danno è il migliore” l’esperienza degli over 40 all’open day AstraZeneca “Appena aperte le prenotazioni ho preso appuntamento, il personale è stato molto professionale. Non sono un medico ma alla fine i problemi dei vaccini sono per tutti uguali. Il rischio è basso, un vaccino vale l’altro. Il primo che ti danno è il migliore. Massima fiducia.” Queste le opinioni delle tante persone che si sono vaccinate con AstraZeneca all’open day organizzato dalla Regione Lazio per tutti gli over 40. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev