Google si impegna a diventare "carbon free" entro il 2030

New York, 14 set. (askanews) - Data center e uffici di Google a "emissioni zero" entro il 2030. L'impegno è stato preso da Sundar Pichai, l'amministratore delegato di Alphabet (controllante di Google) secondo cui "il problema è così immenso che alcuni di noi devono indicare la strada e offrire soluzioni. Siamo un piccolo attore sulla scena, ma possiamo dare l'esempio"."Oggi sono lieto di annunciare che intendiamo diventare la prima grande azienda che opererà totalmente carbon free: 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, 365 giorni all'anno. Lo faremo sviluppando tecnologie che lo renderanno possibile e sostenendo politiche che creeranno un sistema elettrico privo dell'uso del carbonio. Questo processo porterà a 10mila posti di lavoro nel settore dell'energia green nei prossimi cinque anni. Naturalmente, nessuna azienda può cambiare la sfida del climate change da sola. Per questo noi svilupperemo strumenti e investiremo in tecnologia per creare un mondo senza carbonio".L'anno scorso le energie rinnovabili hanno coperto il 61% del consumo elettrico globale di Google, che da sola consuma nel mondo poco più di residenti e imprese del Delaware. È una sfida enorme, ha sottolineato Pichai, ma "siamo fiduciosi di potercela fare entro il 2030". Google ha già raggiunto la neutralità carbonica nel 2007.