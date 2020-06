(Agenzia Vista) Usa, 16 giugno 2020 Governatore della Virginia propone "Freedom Day" come festa nazionale in onore degli afroamericani Il governatore dello stato americano della Virginia ha proposto di far diventare festa nazionale il 19 giugno, chiamato Juneteenth o Freedom day, il giorno che decretò la libertà degli schiavi afroamericani in Texas. Twitter Ralph Northam Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev