Governo, Autonomie linguistiche: bene Draghi, fiduciosi successo

Milano, 4 feb. (askanews) - "Noi abbiamo assistito e ascoltato con soddisfazione quello che ha detto lui, penso che ci siano molti motivi di condivisione". Lo ha sottolineato Manfred Schullian, in rappresentanza della componente Autonomie linguistiche della Camera, al termine del colloquio con Mario Draghi."In nome della componente delle minoranze linguistiche - haaggiunto - esprimiamo la nostra soddisfazione per un presidenteincaricato molto attento e propenso ad ascoltare. E' moltoinformato sulle questioni territoriali che ci interessano dasempre, siamo fiduciosi che avrà successo nel tentativo diformare il governo. Condividiamo in toto quello espresso inmerito alla sua visione europea".