Governo, Battelli (M5S): il punto dirimente è il Recovery Fund

Roma, 2 feb. (askanews) - "Io credo che il punto dirimente sia proprio il Recovery Fund, è un'opportunità unica che si è presentata e non possiamo perdere tempo, però ha dei tempi stretti e precisi quindi in questa fase è fondamentale non perdere questa occasione. Si sta lavorando su un governo che metta al centro il Recovery Fund, in cui ci sono le riforme per il futuro, e il piano vaccinale, perdere questo treno sarebbe imperdonabile". Così il deputato M5S e presidente della Commissione Affari Europei della Camera, Sergio Battelli, parlando del tavolo di maggioranza voluto dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo il primo giro di consultazioni."Siamo chiusi lì dentro da ieri, i temi sono tanti, ma finché non c è un accordo politico non ha senso parlare di nomi. Vediamo se c è l accordo e come, perché noi abbiamo dei temi fondamentali da cui non si esce, poi sui nomi vedremo" ha aggiunto. "Renzi era nella maggioranza, l operazione responsabili non è partita quindi bisogna dialogare con Iv, questi tavoli servono a trovare un impegno su temi chiari per andare avanti, poi ci può essere un accordo o no, e vedrà il presidente della Repubblica cosa fare" ha concluso,