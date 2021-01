Governo, Benassi sottosegretario con delega ai Servizi segreti

Milano, 22 gen. (askanews) - L'ambasciatore Piero Benassi è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti. La nomina è stata approvata durante la riunione del consiglio dei ministri. Benassi è il consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte.Benassi vanta una lunga carriera diplomatica. È stato ambasciatore in Turchia e in Germania, Capo di gabinetto del Ministro degli esteri di Emma Bonino dal 2013 al 2014.In queste immagini, la sua presenza come consigliere diplomatico alla visita al Cremlino del premier Conte.