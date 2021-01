(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Governo, Binetti (Udc): "Confermo che voterò no a fiducia Conte" La senatrice dell'Udc Paola Binetti: "Confermo il voto contrario alla fiducia, il mio e di tutti i colleghi dell'Udc. Il centro è una cosa seria e se non è profondamente radicato corre il rischio di sbandare a destra o a sinistra, noi siamo i grandi sostenitori del centro e se il presidente Conte vorrà andare verso il centro troverà noi dell'Udc". E per quanto riguarda l'ipotesi di uno suo incarico per il ministero della Famiglia risponde così: "A me non me lo ha offerto nessuno, solo una ricostruzione giornalistica ". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev