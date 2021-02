Governo, Bonafede (M5S): responsabilità in un momento difficile

Milano, 6 feb. (askanews) - "È un momento delicato per Paese, lo affrontiamo con responsabilità. Facciamo una riunione molto importante con il Movimento e andiamo avanti; che ci siano delle differenze di opinione all'interno del Movimento è normalissimo, ma adesso dobbiamo trovare una sintesi tutti insieme e lo faremo sempre con il senso di responsabilità che ha ispirato il M5S in ogni azione portata avanti in questa legislatura".Così ad askanews il ministro della Giustizia uscente e parlamentare del M5S, Alfonso Bonafede, nella giornata della consultazione della delegazione guidata da Grillo e Crimi con il premier incaricato, Mario Draghi.