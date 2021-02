Roma, 3 feb. (askanews) - "Come abbiamo sempre fatto troveremo la strada migliore per difendere i cittadini anche chi non ci ha votato. Io sono per il centralismo democratico del Movimento, certamente farò di tutto affinché il mio gruppo voti contro".Così il sottosegretario uscente ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, del Movimento cinque stelle, sull'eventuale appoggio a un governo guidato da Mario Draghi.