Governo, Confapi: a Draghi abbiamo presentato 4 nostre idee

Roma, 10 feb. (askanews) - "Abbiamo portato le nostre istanze, la nostra disponibilità a contribuire realmente a un cambiamento storico. Abbiamo sottolineati quelli che sono i temi più importanti per noi, dall'accesso al credito, alla flessibilità del lavoro e al costo del lavoro. Non siamo intervenuti sui massimi sistemi che lui conosce meglio di noi tutti ma abbiamo portato quattro idee per il futuro del Paese: la prima sull'emergenza sanitaria per una grande campagna organizzata e sistemica per la vaccinazione, la seconda relativa a un progetto per una formazione a tutti gli imprenditori per imparare a investire su capitale umano e beni immateriali, infine le startup e gli investimenti in venture capital".Lo ha detto il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, al termine dell'incontro con il premier incaricato, Mario Draghi.