(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Governo, Conte: "Io non sfido nessuno. Su fiducia in Parlamento ognuno si assumerà responsabilità" "Abbiamo parlato di fiducia e di credibilità. Per rafforzare questa fiducia e la credibilità del governo e della classe politica bisogna agire in modo trasparente ed in questo senso il passaggio parlamentare è fondamentale". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev