(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Governo, Conte: "Non cerco altre maggioranze e non lavoro pensando di fare una mia lista" "Il sottoscritto non va alla ricerca di maggioranze in parlamento, il sottoscritto lavora con la maggioranza che ha. Una prospettiva elettorale? Non riesco a considerare questa possibilità. Io lavoro al meglio, con disciplina e onore. Io non lavoro a una mia lista". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev