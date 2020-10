(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Governo, Conte: "Opportuno confronto per patto fine legislatura" Sul Mes "ieri ho risposto a una domanda ma non vuol dire che la questione è risolta ieri in conferenza stampa. Ci sono le sedi opportune e ci sarà l'opportunità per parlarne. Anzi vi anticipo: siccome le forze di maggioranza hanno chiesto un momento di confronto ritengo quantomeno opportuno un confronto politico per definire le priorità, per definire un patto in vista della fine Legislatura". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa assieme al Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, per presentare la manovra economica. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev