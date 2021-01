Governo, Crimi (M5s): sì a patto di legislatura con Conte premier

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il presidente della Repubblica sta guidando anche questa fase estremamente delicata con l'equilibrio e la saggezza che da sempre lo caratterizzano". Lo ha detto Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, al termine del colloquio fra la delegazione M5S e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni in corso al Quirinale sulla crisi di governo."Durante le consultazioni - ha spiegato - abbiamo espresso la nostra disponibilità a confrontarci con chi intende dare risposte concrete nell'interesse del Paese, con spirito collaborativo, per un governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in questo anno e mezzo ma con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini, e che sia affrontato con lealtà"."Per il Movimento 5 stelle - ha sottolineato Crimi - l'unica persona in grado di condurre con serietà ed efficacia il Paese attraverso questa fase particolarmente complessa è Giuseppe capacità decisionale e spirito di sintesi".