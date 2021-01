Governo, De Bonis: casa va in fiamme, noi siamo vigili del fuoco

Roma, 19 gen. (askanews) - "In un momento di crisi c'è la casa in fiamme, bisogna spegnere il fuoco. Chi si diverte a usare questi neologismi non fa altro che frenare l'azione dei vigili del fuoco. E noi siamo vigili del fuoco. Noi veniamo dai Cinquestelle, anche se avevamo assunto alcune posizioni critiche su alcuni dossier ma non per questo facciamo crollare il governo". Così il senatore Saverio De Bonis, Movimento Associativo Italiani all'Estero."Solo Renzi da irresponsabile poteva mettere il paese con le spalle al muro. Non possiamo consentire che per un capriccio personale per una volontà di carriera il governo rallenti la sua attività, facciamo una figuraccia con l'Europa. Questa è la casa Italia, se va avanti così noi non riusciamo nemmeno a spendere le risorse, non possiamo permettercelo".