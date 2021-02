Governo, De Luca (Pd): doveroso sforzo per compattezza su Draghi

Roma, 4 feb. (askanews) - Draghi è tra i più autorevoli nel panorama internazionale e nel nostro Paese, credo sia doveroso fare tutti gli sforzi per compattare la maggioranza che ha sostenuto il governo Conte 2 e lavorare per una più ampia maggioranza per un esecutivo che possa svolgere i compiti di cui ha bisogno il Paese. Draghi è di sicuro la figura giusta, l'auspicio è che si possa trovare unità e compattezza".Così De Luca, deputato Pd, prima delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.