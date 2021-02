(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Governo, Di Maio: “Nostro destino non è disimpegno” "Il nostro destino non è il disimpegno. Sono molto preoccupato per la stasi, per lo stallo su tutte le cose che dobbiamo fare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una diretta Facebook. Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev