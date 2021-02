(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Governo, Draghi cita Papa Francesco: "Sfida è proteggere l'ambiente" "Come ha detto Papa Francesco 'le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamentò. E io penso che se chiedessi al Signore che cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa buona: siamo stati noi a rovinare l'opera del Signore". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso del suo intervento in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev