(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Governo Draghi, Fratoianni: "No alla fiducia, Conte vittima di delitto politico premeditato"a "Conte è stato vittima di un omicidio premeditato, dopo i 209 miliardi conquistati, il perimetro del suo governo perché in nessun posto la destra nazionalista governa con le forze democratiche". Così Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, interviene alla Camera, motivando il suo no a Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev