(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Governo, Draghi: "Sostenere turismo non significa buttare soldi" "Alcune imprese potrebbe non aprire dopo la pandemia ma una che certamente riaprirà è il turismo, investire nel turismo, sostenere il turismo non significa buttare via i soldi, quei soldi tornano indietro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev